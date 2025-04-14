Одесса (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
800,16
Экономия при брони: -44,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
877,45
Экономия при брони: -33,67 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
882,60
Экономия при брони: -39,29 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
901,59
Экономия при брони: -58,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
999,03
Экономия при брони: -92,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
585,41
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
999,60
Экономия при брони: -51,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
837,74
Экономия при брони: -54,44 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva