Николаев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
574,18
Экономия при брони: -18,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
574,39
Экономия при брони: -45,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
891,90
Экономия при брони: -48,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
499,94
Экономия при брони: -31,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека бам
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
860,60
Экономия при брони: -40,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
287,44
Экономия при брони: -13,46 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
697,36
Экономия при брони: -41,57 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
891,98
Экономия при брони: -110,43 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
811,48
Экономия при брони: -29,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
831,67
Экономия при брони: -44,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
769,75
Экономия при брони: -39,91 грн