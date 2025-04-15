Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
755,04
Экономия при брони: -31,06 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
860,60
Экономия при брони: -61,50 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
574,02
Экономия при брони: -41,35 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
907,13
Экономия при брони: -51,45 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
764,61
Экономия при брони: -98,96 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
860,60
Экономия при брони: -61,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
574,02
Экономия при брони: -41,02 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
716,88
Экономия при брони: -51,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
892,40
Экономия при брони: -105,28 грн