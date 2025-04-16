Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
574,02
Экономия при брони: -43,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
951,35
Экономия при брони: -67,32 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
894,00
Экономия при брони: -67,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
145,12
Экономия при брони: -6,98 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
675,61
Экономия при брони: -36,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
445,23
Экономия при брони: -55,91 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
819,05
Экономия при брони: -40,41 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
882,35
Экономия при брони: -103,71 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
879,98
Экономия при брони: -37,98 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
1004,56
Экономия при брони: -120,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
153,04
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
914,60
Экономия при брони: -119,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00 грн