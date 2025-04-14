Харьков (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
1035,88
Экономия при брони: -62,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
598,31
Экономия при брони: -65,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
589,13
Экономия при брони: -26,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva