Днепр (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
958,24
Экономия при брони: -61,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
902,46
Экономия при брони: -111,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
558,53
Экономия при брони: -36,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
914,60
Экономия при брони: -117,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
960,48
Экономия при брони: -117,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
1048,92
Экономия при брони: -149,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
914,60
Экономия при брони: -117,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
436,85
Экономия при брони: -15,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
1027,57
Экономия при брони: -95,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
919,18
Экономия при брони: -75,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
878,12
Экономия при брони: -94,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
951,53
Экономия при брони: -112,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
871,28
Экономия при брони: -27,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
887,93
Экономия при брони: -105,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
683,19
Экономия при брони: -30,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
886,15
Экономия при брони: -56,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
892,15
Экономия при брони: -63,28 грн