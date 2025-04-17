Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
845,00
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
932,70
Экономия при брони: -106,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
536,23
Экономия при брони: -29,14 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
887,66
Экономия при брони: -28,02 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фокусин® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг блистер №90
Zentiva
974,90 грн