Метоклопрамида гидрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,81
Экономия при брони: -40,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,89
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,26
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,02
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,88
Экономия при брони: -2,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
46,63
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,04
Экономия при брони: -32,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,24
Экономия при брони: -18,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Экономия при брони: -32,00 грн