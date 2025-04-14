Метоклопрамида гидрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,15
Экономия при брони: -4,29 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,92
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,20
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,73
Экономия при брони: -2,63 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
131,55
Экономия при брони: -44,94 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"