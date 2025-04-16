Метоклопрамида гидрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,45
Экономия при брони: -31,79 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,20
Экономия при брони: -0,48 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,20
Экономия при брони: -24,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
9,26
Экономия при брони: -0,49 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,07
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,76
Экономия при брони: -15,23 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,15
Экономия при брони: -5,45 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,17
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,37
Экономия при брони: -5,61 грн