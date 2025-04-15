Метоклопрамида гидрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Экономия при брони: -33,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,50
Экономия при брони: -26,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,50
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,90
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Экономия при брони: -33,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,50
Экономия при брони: -0,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Экономия при брони: -33,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн