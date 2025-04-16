Метоклопрамида гидрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,91
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,33
Экономия при брони: -4,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,46
Экономия при брони: -5,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,66
Экономия при брони: -31,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,98
Экономия при брони: -4,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,90
Экономия при брони: -0,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,58
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,65
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,25
Экономия при брони: -41,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн