Метоклопрамида гидрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,09
Экономия при брони: -12,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
131,36
Экономия при брони: -34,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,06
Экономия при брони: -6,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,92
Экономия при брони: -21,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Экономия при брони: -25,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,75
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,26
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,24
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
20,77
Экономия при брони: -1,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,17
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,99
Экономия при брони: -28,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,91
Экономия при брони: -39,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,45
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,69
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Метоклопрамида гидрохлорид раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"