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Аксеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 750 мг флакон, №1 - Запорожье (78717) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
93,49
Экономия: -14,38 грн
79,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
118,55
Экономия: -12,15 грн
106,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
115,59
Экономия: -9,03 грн
106,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
125,28
Экономия: -15,42 грн
109,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
116,17
Экономия: -9,77 грн
106,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
119,11
Экономия: -10,39 грн
108,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
122,76
Экономия: -16,14 грн
106,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Всего: упаковка (1)
120,90
Экономия: -10,79 грн
110,11 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (3)
152,30
Экономия: -46,40 грн
105,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
124,28
Экономия: -16,76 грн
107,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
115,48
Экономия: -8,14 грн
107,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
119,55
Экономия: -11,82 грн
107,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
134,92
Экономия: -24,14 грн
110,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
124,44
Экономия: -17,01 грн
107,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (2)
133,11
Экономия: -17,70 грн
115,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
125,02
Экономия: -14,08 грн
110,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
123,76
Экономия: -14,22 грн
109,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (4)
135,43
Экономия: -24,56 грн
110,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
117,17
Экономия: -10,94 грн
106,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
116,23
Экономия: -10,44 грн
105,79 грн