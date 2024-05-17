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Аксеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 750 мг флакон, №1 - Одесса (78717) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
115,36
Экономия: -5,49 грн
109,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
109,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
96,57
Экономия: -13,24 грн
83,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -5,94 грн
110,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
105,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (9)
92,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
79,21 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (3)
113,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (9)
100,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
115,19
Экономия: -9,26 грн
105,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (2)
102,75 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (9)
102,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (5)
92,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
92,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (16)
92,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (7)
92,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (8)
126,12
Экономия: -19,02 грн
107,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
121,94
Экономия: -15,33 грн
106,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
Всего: упаковка (1)
102,75 грн