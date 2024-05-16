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Аксеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 750 мг флакон, №1 - Львов (78717) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
102,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
147,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (2)
134,20 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (8)
122,36
Экономия: -11,61 грн
110,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
Всего: упаковка (1)
79,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
Всего: упаковка (1)
80,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
79,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (5)
109,76
Экономия: -1,52 грн
108,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
114,71
Экономия: -0,38 грн
114,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
113,90
Экономия: -8,49 грн
105,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Опильского, 2
Всего: упаковка (1)
129,50
Экономия: -18,94 грн
110,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
115,01
Экономия: -9,61 грн
105,40 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
Всего: упаковка (9)
119,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 64/2
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Яремче, ул. Свободы, 255-А
Всего: упаковка (1)
112,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (2)
115,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
80,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
79,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Видинская, 40
Всего: упаковка (1)
102,96 грн