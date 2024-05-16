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Аксеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 750 мг флакон, №1 - Харьков (78717) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
121,97
Экономия: -15,57 грн
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
129,50
Экономия: -18,94 грн
110,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (2)
103,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (4)
117,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (3)
123,83
Экономия: -13,95 грн
109,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Всего: упаковка (2)
104,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (4)
123,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
115,76
Экономия: -9,83 грн
105,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 15
Всего: упаковка (1)
124,93
Экономия: -13,51 грн
111,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
121,71
Экономия: -13,05 грн
108,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 22
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Всего: упаковка (1)
122,15
Экономия: -12,04 грн
110,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 64
Всего: упаковка (1)
108,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
Всего: упаковка (1)
108,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
Всего: упаковка (1)
108,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
124,26
Экономия: -17,64 грн
106,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
118,84
Экономия: -12,44 грн
106,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Коржевская, 95/37
Всего: упаковка (7)
102,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9/66
Всего: упаковка (6)
102,85 грн