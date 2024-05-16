К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Богодухов, пл. Независимости, 18 Всего: упаковка (1) 121,97 Экономия: -15,57 грн 106,40 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А Всего: упаковка (1) 129,50 Экономия: -18,94 грн 110,56 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2 Всего: упаковка (2) 103,22 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54 Всего: упаковка (1) 103,22 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 4-А Всего: упаковка (4) 117,21 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Гончара Олеся, 25 Всего: упаковка (3) 123,83 Экономия: -13,95 грн 109,88 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. 23-го Сентября, 19 Всего: упаковка (2) 104,31 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. 23-го Сентября, 11 Всего: упаковка (4) 123,07 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49 Всего: упаковка (1) 115,76 Экономия: -9,83 грн 105,93 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Марко Вовчок, 15 Всего: упаковка (1) 124,93 Экономия: -13,51 грн 111,42 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Харьковская, 38 Всего: упаковка (1) 121,71 Экономия: -13,05 грн 108,66 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Сумы, просп. Лушпы Михаила, 22 Всего: упаковка (1) 103,22 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1 Всего: упаковка (1) 122,15 Экономия: -12,04 грн 110,11 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Миргород, ул. Гоголя, 64 Всего: упаковка (1) 108,40 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Миргород, ул. Гоголя, 98-А Всего: упаковка (1) 108,40 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Миргород, ул. Усика Якова, 2-А Всего: упаковка (1) 108,40 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Рабочая, 67 Всего: упаковка (1) 124,26 Экономия: -17,64 грн 106,62 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Независимости, 27 Всего: упаковка (1) 118,84 Экономия: -12,44 грн 106,40 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ромны, ул. Коржевская, 95/37 Всего: упаковка (7) 102,75 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ромны, ул. Соборная, 9/66 Всего: упаковка (6) 102,85 грн Забронировать