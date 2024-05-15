Аксеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 750 мг флакон, №1 - Днепр (Днепропетровск) (78717) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Днепр, ул. Рабочая, 67
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Днепр, ул. Независимости, 27
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Вольнянск, ул. Казацкая, 2
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Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
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Вольногорск, ул. Центральная, 49
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Запорожье, ул. Чаривная, 121
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Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
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Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Не болей
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Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
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Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
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Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Бажаемо здоровья
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Подорожник
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Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
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Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
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Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Аптека копейка
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Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Мед-сервис
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
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Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 19