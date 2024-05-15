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Аксеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 750 мг флакон, №1 - Днепр (Днепропетровск) (78717) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
124,26
Экономия: -17,64 грн
106,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
118,84
Экономия: -12,44 грн
106,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
117,15
Экономия: -10,59 грн
106,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
92,87
Экономия: -13,76 грн
79,11 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (3)
152,30
Экономия: -46,40 грн
105,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
119,18
Экономия: -12,78 грн
106,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Всего: упаковка (1)
122,15
Экономия: -12,04 грн
110,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
124,48
Экономия: -17,95 грн
106,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (2)
119,82
Экономия: -11,10 грн
108,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
121,60
Экономия: -14,08 грн
107,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
117,92
Экономия: -10,58 грн
107,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (2)
103,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
129,50
Экономия: -18,94 грн
110,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
Всего: упаковка (3)
116,41
Экономия: -8,61 грн
107,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
132,56
Экономия: -21,78 грн
110,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
118,78
Экономия: -11,05 грн
107,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
115,62
Экономия: -9,69 грн
105,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (4)
123,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
124,25
Экономия: -16,82 грн
107,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Всего: упаковка (2)
104,31 грн