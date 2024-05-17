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Аксеф® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №20 - Одесса (78716) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
586,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
643,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
586,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
572,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
586,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: блистер (1)
505,21 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
586,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
586,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
586,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
586,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
586,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
583,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
591,13
Экономия: -23,05 грн
568,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
520,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
564,46
Экономия: -33,75 грн
530,71 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
583,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
586,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
586,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
596,80 грн