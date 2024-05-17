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Аксеф® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №10 - Одесса (78715) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
341,96
Экономия: -16,27 грн
325,69 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
368,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
338,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
342,37
Экономия: -29,48 грн
312,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
323,19
Экономия: -5,15 грн
318,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
312,70 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
338,10 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
351,20
Экономия: -32,56 грн
318,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
338,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
338,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
372,21
Экономия: -44,80 грн
327,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
338,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
299,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
308,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
338,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (3)
454,50
Экономия: -132,60 грн
321,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
342,68
Экономия: -23,85 грн
318,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
300,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
332,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
338,10 грн