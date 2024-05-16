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Аксеф® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №10 - Харьков (78715) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
338,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
338,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
338,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
338,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
338,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
361,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
345,99
Экономия: -28,84 грн
317,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
358,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
338,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
338,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
338,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
311,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
338,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
349,37
Экономия: -30,97 грн
318,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
338,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
338,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
338,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
363,99
Экономия: -46,84 грн
317,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
338,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
338,80 грн