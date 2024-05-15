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Аксеф® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (78715) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
378,04
Экономия: -53,46 грн
324,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
371,66
Экономия: -44,66 грн
327,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
338,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
364,99
Экономия: -47,84 грн
317,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
311,27
Экономия: -11,40 грн
299,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
349,01
Экономия: -63,54 грн
285,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
338,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
370,73
Экономия: -52,65 грн
318,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
300,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
366,08
Экономия: -50,78 грн
315,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
362,16
Экономия: -43,02 грн
319,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
338,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
355,07
Экономия: -38,44 грн
316,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
338,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
338,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
378,93
Экономия: -52,42 грн
326,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
361,71
Экономия: -34,74 грн
326,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
376,85
Экономия: -51,41 грн
325,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
366,14
Экономия: -34,59 грн
331,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
358,28
Экономия: -35,77 грн
322,51 грн