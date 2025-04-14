Одесса (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
675,56
Экономия при брони: -26,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
679,80
Экономия при брони: -21,53 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
680,64
Экономия при брони: -22,13 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
674,10
Экономия при брони: -103,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
679,25
Экономия при брони: -20,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
614,36
Экономия при брони: -31,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
682,41
Экономия при брони: -24,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
685,73
Экономия при брони: -26,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
605,81
Экономия при брони: -38,51 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
643,70
Экономия при брони: -72,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
624,85
Экономия при брони: -57,46 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
624,72
Экономия при брони: -26,50 грн