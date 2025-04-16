Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
591,22
Экономия при брони: -22,86 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
694,66
Экономия при брони: -36,53 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
608,26
Экономия при брони: -68,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
608,44
Экономия при брони: -35,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
640,37
Экономия при брони: -99,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
600,46
Экономия при брони: -27,67 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн