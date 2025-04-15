Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
611,37
Экономия при брони: -52,53 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
330,05
Экономия при брони: -48,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10
Экономия при брони: -97,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
302,76
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
302,93
Экономия при брони: -25,94 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 23 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
631,60
Экономия при брони: -68,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
683,30
Экономия при брони: -120,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
315,80
Экономия при брони: -34,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50
Экономия при брони: -97,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
683,30
Экономия при брони: -120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
629,87
Экономия при брони: -75,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
608,80
Экономия при брони: -45,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
683,30
Экономия при брони: -120,30 грн