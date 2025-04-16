Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
588,00
Экономия при брони: -59,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
695,78
Экономия при брони: -37,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
693,94
Экономия при брони: -35,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
676,69
Экономия при брони: -33,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
688,29
Экономия при брони: -29,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
643,63
Экономия при брони: -25,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
678,10
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
686,75
Экономия при брони: -28,12 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
646,84
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
331,05
Экономия при брони: -12,55 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм