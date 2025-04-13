Харьков (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
680,75
Экономия при брони: -21,87 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
624,49
Экономия при брони: -48,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
317,15
Экономия при брони: -23,75 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
683,30
Экономия при брони: -96,50 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
644,97
Экономия при брони: -38,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
648,05
Экономия при брони: -28,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
672,18
Экономия при брони: -40,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
673,83
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм