Днепр (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
614,71
Экономия при брони: -39,53 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
647,22
Экономия при брони: -41,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
645,90
Экономия при брони: -40,84 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
674,10
Экономия при брони: -113,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
624,31
Экономия при брони: -37,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Подорожник
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Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
299,10
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
627,64
Экономия при брони: -41,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
639,34
Экономия при брони: -52,71 грн
Не болей
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
289,95
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
604,15
Экономия при брони: -46,12 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
595,07
Экономия при брони: -27,33 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
342,58
Экономия при брони: -18,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
558,04
Экономия при брони: -23,11 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
295,01
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Гистафен таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
660,50 грн