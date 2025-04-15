Киев
Фитодент® (Phytodentum®)

Фитодент® (Phytodentum®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 168 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -45,00 грн
121,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -45,00 грн
121,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -45,00 грн
121,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -48,60 грн
121,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -48,60 грн
121,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -45,00 грн
121,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
132,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -48,60 грн
121,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
126,26 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
146,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -48,60 грн
121,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -45,00 грн
121,80 грн
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