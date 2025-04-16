Киев
Фитодент® (Phytodentum®)

Фитодент® (Phytodentum®)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 176 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
134,48 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
141,00
Экономия при брони: -4,00 грн
137,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
150,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
148,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -50,30 грн
116,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
129,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
139,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -50,30 грн
116,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -53,90 грн
116,50 грн
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