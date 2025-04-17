Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,96
Экономия при брони: -5,01 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -52,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -52,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -52,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -48,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -48,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -52,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда