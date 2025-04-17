Киев
Фитодент® (Phytodentum®)

Фитодент® (Phytodentum®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
137,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,96
Экономия при брони: -5,01 грн
161,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -52,10 грн
118,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -52,10 грн
118,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -52,10 грн
118,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
148,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -48,50 грн
118,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
166,80
Экономия при брони: -48,50 грн
118,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
145,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,40
Экономия при брони: -52,10 грн
118,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фитодент® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
140,00 грн
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