Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
209,30
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
44,52
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
160,23
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
19,79
Экономия при брони: -0,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
22,74
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
104,90
Экономия при брони: -4,27 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
208,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
103,80
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Победы, 30
4.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
107,28
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
4.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
87,53
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
78,37
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
21,98
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
206,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека шар@
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
5.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
221,66
Экономия при брони: -13,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
170,10
Экономия при брони: -9,35 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
66,00
Экономия при брони: -9,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma