Винница (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
81,68
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
175,34
Экономия при брони: -9,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
156,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
166,36
Экономия при брони: -11,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 112
6.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Соборная, 59-А
19.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 51-В
23.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
33.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Добролюбова, 9-А
36.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
169,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 92
38.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
211,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 22
40.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Соборности, 17
52.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
174,52
Экономия при брони: -10,36 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
85,50
Экономия при брони: -2,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 34
53.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma