Одесса (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
70,60
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
22,90
Экономия при брони: -0,87 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Виола
Одесса, дорога Фонтанская, 59
8.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
22,60
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
11.7 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
255,25
Экономия при брони: -8,23 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 82
12.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
13.1 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
13.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
14.1 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
14.1 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
194,06
Экономия при брони: -8,12 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
6.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
6.3 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Аптека низких цен
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
11.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
248,48
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека низких цен
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
27.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
85,70
Экономия при брони: -5,21 грн
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
23,72
Экономия при брони: -1,30 грн