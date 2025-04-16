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Ноотропил (Nootropil
®
)
Ноотропил (Nootropil
®
)
Николаев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
169,81
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
94,32
Экономия при брони:
-4,13 грн
90,19
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
45,42
Экономия при брони:
-0,02 грн
45,41
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
49.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
201,56
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
184,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
170,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
164,50
Экономия при брони:
-1,60 грн
162,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
151,94
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
93.1 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
200,06
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
192,49
Экономия при брони:
-11,24 грн
181,25
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
98.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
207,21
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
219,42
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
98.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
15,93
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
99.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
121,94
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
99.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
227,17
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
100.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
255,50
Экономия при брони:
-14,92 грн
240,58
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
107.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
228,22
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
107.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
185,96
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
107.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
92,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
107.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
190,48
грн
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