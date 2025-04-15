Львов (адрес не указан)
Доступно в 276 аптеках в Львов
Пульс
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
105,80
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
113,85
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
В городах рядом
Подорожник
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 1-А
8.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Брюховичи, ул. Ивасюка, 1
8.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
236,97
Экономия при брони: -12,75 грн
Подорожник
Куликов, пл. Независимости, 6-А
16.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
22.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Комарно, ул. Сечевых Стрельцов, 1
33.3 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 39 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
212,30
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
34.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
262,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 65
37.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
208,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 39 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
41.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
177,63
Экономия при брони: -0,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Рудки, пл. Возрождения, 8-А
43.3 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma