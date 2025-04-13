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Ноотропил (Nootropil
®
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Ноотропил (Nootropil
®
)
Киев
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Набережная, 6-Ж
14.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
116,80
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 41 мин
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
130,00
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
68.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
193,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Мироновка, ул. Бузницкого, 6/1
93.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
203,09
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
94.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
126,51
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
94.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
165,44
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10-Д
94.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
172,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Малин, ул. Мазепы Ивана, 2
97.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
200,06
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
99.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
107,59
Экономия при брони:
-9,97 грн
97,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Тараща, ул. Сикевича Владимира, 54
99.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
178,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
104.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
157,88
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
105.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
199,17
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чоповичи, ул. Вайсера, 2
118.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
160,14
грн
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Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
208,52
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 26
120.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
123,05
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
127.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
217,87
Экономия при брони:
-12,96 грн
204,91
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
131.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
195,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 32
131.3 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
224,34
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
132.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
184,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
132.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
139,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 62
133.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
246,90
грн
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