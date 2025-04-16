Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
66,38
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
80,15
Экономия при брони: -2,45 грн
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
237,62
Экономия при брони: -11,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
236,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
228,88
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
166,41
Экономия при брони: -10,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Покровская, 26
7.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
80,18
Экономия при брони: -4,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
175,30
Экономия при брони: -24,99 грн
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
212,43
Экономия при брони: -7,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
108,58
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
162,31
Экономия при брони: -28,73 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
12.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
236,00
Экономия при брони: -16,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma