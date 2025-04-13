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Ноотропил (Nootropil
®
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Ноотропил (Nootropil
®
)
Харьков
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Докучаевское, ул. Учебный городок ХГАУ, 11
18.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
149,40
грн
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Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
199,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Пересечное, перек. Сумской шлях / Чкалова, 146/1
19.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
142,62
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
32.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
134,42
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
55,53
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
57.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
148,50
грн
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Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
166,13
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 1/2, 46
65.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
129,14
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 1/2, 48
66.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
153,26
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Златополь, м-н 1/2, 48-Б
66.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
135,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Златополь, м-н 1/2, 48
66.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
162,83
Экономия при брони:
-10,65 грн
152,18
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 4-й, 5
66.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
126,58
грн
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Аптека копейка
Златополь, м-н 1/2, 3
66.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
156,21
Экономия при брони:
-9,74 грн
146,47
грн
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Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
215,32
Экономия при брони:
-12,99 грн
202,33
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
153,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
106.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
218,82
Экономия при брони:
-10,48 грн
208,34
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
32,91
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
131.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
130,07
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 35
137.3 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
69,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ахтырская, 18
141.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
164,20
Экономия при брони:
-7,67 грн
156,53
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 13-А
141.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
201,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
82,85
Экономия при брони:
-3,77 грн
79,08
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, пл. Соборная, 17
141.8 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
171,20
Экономия при брони:
-1,50 грн
169,70
грн
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