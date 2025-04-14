Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
46,29
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
8.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
42,66
Экономия при брони: -2,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Старозаводская, 1
9.0 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
10.3 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
254,87
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
273,77
Экономия при брони: -14,27 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
11.7 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
213,55
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 34
29.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
29.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 41-Д
29.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 139-В
30.1 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
64.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
224,11
Экономия при брони: -15,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
66,00
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
178,86
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
237,43
Экономия при брони: -9,24 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
64.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma