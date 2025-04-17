Киев
Ноотропил (Nootropil®)

Ноотропил (Nootropil®)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
126,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
163,81
Экономия при брони: -23,93 грн
139,88 грн
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
233,99
Экономия при брони: -15,75 грн
218,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
142,00 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
193,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
126,88 грн
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
164,76 грн
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
196,09 грн
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Набережная, 6-Ж
116.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
121,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
151,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
126.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
184,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
126.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
146,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
130,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Клубная, 111
134.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
196,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Клубная, 21
134.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
227,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
135.4 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
212,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 80
135.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
169,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
16,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-В
144.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
167,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Варва, ул. Мира, 48
150.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
168,63
Экономия при брони: -12,47 грн
156,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Пирятин, пл. Героев Майдана, 7/10
163.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
171,33
Экономия при брони: -6,41 грн
164,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Малин, ул. Мазепы Ивана, 2
164.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
200,06 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
173.4 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
196,67 грн
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