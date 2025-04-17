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Ноотропил (Nootropil
®
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Ноотропил (Nootropil
®
)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
126,58
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
163,81
Экономия при брони:
-23,93 грн
139,88
грн
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Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
233,99
Экономия при брони:
-15,75 грн
218,24
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
142,00
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
193,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
126,88
грн
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Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
164,76
грн
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Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
196,09
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Набережная, 6-Ж
116.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
121,85
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
151,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
126.2 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
184,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
126.4 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
146,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
130,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Клубная, 111
134.2 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
196,81
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Клубная, 21
134.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
227,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
135.4 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
212,48
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 80
135.5 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
169,11
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
16,21
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-В
144.6 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг №20
UCB Pharma
167,50
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Варва, ул. Мира, 48
150.0 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
168,63
Экономия при брони:
-12,47 грн
156,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Пирятин, пл. Героев Майдана, 7/10
163.7 км
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг №30
UCB Pharma
171,33
Экономия при брони:
-6,41 грн
164,92
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Малин, ул. Мазепы Ивана, 2
164.9 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
200,06
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
173.4 км
Ноотропил раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №12
UCB Pharma
196,67
грн
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