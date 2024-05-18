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Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Запорожье (123547) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
799,66
Экономия: -122,43 грн
677,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
768,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки (20)
689,67 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
818,49
Экономия: -95,39 грн
723,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
768,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
768,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (30)
691,35 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
792,68
Экономия: -69,36 грн
723,32 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
789,00
Экономия: -75,20 грн
713,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
768,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: таблетки (10)
780,18
Экономия: -111,95 грн
668,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
768,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
768,70 грн