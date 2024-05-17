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Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Одесса (123547) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
768,70 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
760,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: таблетки (15)
678,15
Экономия: -98,76 грн
579,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
768,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
681,31 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
768,70 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
768,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
715,08
Экономия: -104,22 грн
610,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
768,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: таблетки (5)
717,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: таблетки (4)
617,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
768,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
768,70 грн