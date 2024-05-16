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Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Львов (123547) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
768,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
768,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
768,70 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: таблетки (25)
785,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
780,20
Экономия: -66,90 грн
713,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
768,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
710,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: таблетки (10)
704,04
Экономия: -85,14 грн
618,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: таблетки (25)
710,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (10)
752,35
Экономия: -41,76 грн
710,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
768,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
783,51
Экономия: -72,92 грн
710,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: таблетки (20)
588,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
768,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
777,61
Экономия: -72,80 грн
704,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
768,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: таблетки (20)
747,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
768,70 грн