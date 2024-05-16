Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Киев (123547) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 312 аптеках
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Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Фармация
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Фармация
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Киев, ул. Крещатик, 44
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Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Фармация
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
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Киев, ул. Бассейная, 10
Подорожник
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Киев, ул. Бассейная, 15
Аптека низких цен
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Всего: таблетки (20)
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Фармация
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Всего: таблетки (20)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Аптека доброго дня
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Всего: таблетки (6)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1), таблетки (6)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Аптека низких цен
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7