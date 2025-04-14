Одесса (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
459,55
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
389,20
Экономия при брони: -20,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
477,02
Экономия при брони: -24,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
357,14
Экономия при брони: -14,26 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
449,50
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
465,59
Экономия при брони: -97,58 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
145,06
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
463,11
Экономия при брони: -36,43 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
348,15
Экономия при брони: -14,96 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
462,99
Экономия при брони: -49,49 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
404,13
Экономия при брони: -25,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
402,46
Экономия при брони: -24,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
290,59
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
473,44
Экономия при брони: -43,55 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm