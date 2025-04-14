Киев
Вицеброл (Vicebrol®)

Вицеброл (Vicebrol®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 62 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
374,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
459,55
Экономия при брони: -16,05 грн
443,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
389,20
Экономия при брони: -20,55 грн
368,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
477,02
Экономия при брони: -24,29 грн
452,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
357,14
Экономия при брони: -14,26 грн
342,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
449,50
Экономия при брони: -18,00 грн
431,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
465,59
Экономия при брони: -97,58 грн
368,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
324,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
145,06
Экономия при брони: -12,90 грн
132,17 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
463,11
Экономия при брони: -36,43 грн
426,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
373,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
348,15
Экономия при брони: -14,96 грн
333,19 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
353,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
373,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
462,99
Экономия при брони: -49,49 грн
413,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
404,13
Экономия при брони: -25,61 грн
378,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
402,46
Экономия при брони: -24,41 грн
378,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
290,59
Экономия при брони: -16,52 грн
274,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
473,44
Экономия при брони: -43,55 грн
429,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
319,55 грн
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