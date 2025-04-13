Киев (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
470,01
Экономия при брони: -26,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
470,02
Экономия при брони: -64,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
238,28
Экономия при брони: -11,23 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
479,81
Экономия при брони: -22,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
487,85
Экономия при брони: -104,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
384,76
Экономия при брони: -24,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
475,53
Экономия при брони: -40,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
368,13
Экономия при брони: -25,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
413,49
Экономия при брони: -13,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
463,79
Экономия при брони: -29,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
489,05
Экономия при брони: -54,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
293,11
Экономия при брони: -17,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
479,30
Экономия при брони: -49,22 грн