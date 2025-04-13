Харьков (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
449,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
449,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
449,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
467,86
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
476,07
Экономия при брони: -56,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
81,53
Экономия при брони: -13,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
449,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
477,34
Экономия при брони: -29,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
434,01
Экономия при брони: -26,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
476,15
Экономия при брони: -32,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
480,07
Экономия при брони: -68,57 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
464,50
Экономия при брони: -16,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Привокзальная, 2
2.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
449,50 грн