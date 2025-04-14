Днепр (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
405,54
Экономия при брони: -54,39 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
399,97
Экономия при брони: -48,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
394,98
Экономия при брони: -26,11 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
344,50
Экономия при брони: -8,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
396,72
Экономия при брони: -31,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
85,31
Экономия при брони: -5,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
393,57
Экономия при брони: -28,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
469,48
Экономия при брони: -104,65 грн
Не болей
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
421,70
Экономия при брони: -21,19 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
307,60
Экономия при брони: -46,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
474,76
Экономия при брони: -26,49 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
364,58
Экономия при брони: -11,68 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
389,34
Экономия при брони: -18,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
218,11
Экономия при брони: -6,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
369,52
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
480,39
Экономия при брони: -127,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm
359,38
Экономия при брони: -35,96 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Вицеброл таблетки 5 мг блистер №50
Biofarm