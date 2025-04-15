Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1099,00
Экономия при брони: -151,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1198,89
Экономия при брони: -123,37 грн
1075,52 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1230,93
Экономия при брони: -149,12 грн
1081,81 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1119,20
Экономия при брони: -37,20 грн
1082,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1063,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1028,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1063,00
Экономия при брони: -29,00 грн
1034,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,20
Экономия при брони: -71,20 грн
1082,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1157,72
Экономия при брони: -58,59 грн
1099,13 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1135,68
Экономия при брони: -123,33 грн
1012,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1145,11
Экономия при брони: -137,36 грн
1007,75 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1208,81
Экономия при брони: -68,53 грн
1140,28 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1136,00
Экономия при брони: -108,00 грн
1028,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1189,55
Экономия при брони: -119,26 грн
1070,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1233,02
Экономия при брони: -85,78 грн
1147,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1063,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1028,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1158,72
Экономия при брони: -141,19 грн
1017,53 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1088,68 грн